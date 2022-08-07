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В WSJ предсказали борьбу Европы и Азии за российский газ

Другие страны Материалы 7 августа 2022 08:25 (UTC +04:00)
В WSJ предсказали борьбу Европы и Азии за российский газ

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В ближайшие месяцы Европе может предстоять борьба с Азией за российский сжиженный природный газ. Такое мнение высказали в материале Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что с приближением зимы ситуация будет ухудшаться.

"Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен", — говорится в статье.

Журналисты полагают, что падение уровня жизни европейцев может сказаться на их поддержке Украины, а в странах Евросоюза к власти могут прийти правительства, которые уничтожат западную коалицию. Так, цен приведет к тому, что страны охватят волнения, а "люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками".

Ранее сообщалось, что резкий рост цен на энергоносители и ключевые товары может спровоцировать масштабные протесты этой осенью и зимой.

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