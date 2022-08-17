Япония может оснастить корабли с Aegis крылатыми ракетами большой дальности

Власти Японии намерены оснастить два новых корабля с системами ПРО Aegis крылатыми ракетами большой дальности, которые будут способны поражать наземные цели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что дальность полета этих ракет составит до 1 тыс. км. При этом корабли с Aegis будут постоянно находиться на дежурстве в Японском море, отслеживая возможные запуски ракет КНДР.

Япония в течение нескольких лет планировала закупить у США два комплекса сухопутного базирования Aegis Ashore, радиус действия которых смог бы обеспечить безопасность всей территории Японии. Однако затем по некоторым причинам, включая финансовые, от этого варианта было решено отказаться в пользу двух дополнительных кораблей с системами Aegis. Предполагается, что два новых корабля с этими системами будут более эффективными, чем другие восемь, находящиеся на вооружении Сил самообороны.