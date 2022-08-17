Япония в июле возобновила импорт нефти из России

Япония в июле возобновила импорт нефти из РФ, объем которого в июне был доведен до нуля. Об этом свидетельствует опубликованная в среду статистика министерства финансов страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объем импорта нефти из РФ в июле сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем импорта сжиженного природного газа из РФ сократился на 26,1% по сравнению с прошлым годом, а угля - на 40,1%.

В стоимостном выражении российский импорт минерального топлива в Японию в целом вырос на 45,1% по сравнению с прошлым годом на фоне роста мировых цен.

Сократился в июле и объем импорта из РФ зерновых (на 73,1%) и руды (84,9%). Общий импорт Японии из РФ в июле вырос на 31% до 174 млрд иен ($1,3 млрд), а экспорт из Японии в РФ сократился на 49,5% до 40,7 млрд иен ($303 млн).