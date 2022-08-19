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Генсек НАТО посетит Канаду 24-26 августа

Другие страны Материалы 19 августа 2022 23:34 (UTC +04:00)
Генсек НАТО посетит Канаду 24-26 августа

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня (19 августа - прим. ТАСС) объявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа", - говорится в заявлении. Глава альянса побывает в городах Эдмонтон, Колд-Лэйк и Кэмбридж-Бэй, в которых находятся канадские военные базы.

Отмечается, что Трюдо и Столтенберг обсудят вопросы евроатлантической безопасности и ситуацию в Украине.

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