Генсек НАТО посетит Канаду 24-26 августа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня (19 августа - прим. ТАСС) объявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа", - говорится в заявлении. Глава альянса побывает в городах Эдмонтон, Колд-Лэйк и Кэмбридж-Бэй, в которых находятся канадские военные базы.

Отмечается, что Трюдо и Столтенберг обсудят вопросы евроатлантической безопасности и ситуацию в Украине.