Жертвами «Аш-Шабаб» в Сомали стали 15 человек

Жертвами атаки террористической организации «Аш-Шабаб» на гостиницу Hayat Otel в столице Сомали, Могадишо стали не менее 15 человек, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".
Как сообщают местные СМИ, в числе погибших -сотрудники охраны и владелец гостиницы Абдурахман Хасан Иман.
Сообщается, что сотрудники охраны гостиничного комплекса вступили в перестрелку с боевиками.
Все ведущие к гостинице дороги перекрыты, прогремело несколько взрывов.
Ответственность за атаку взяла на себя «Аш-Шабаб».
Террористы «Аш-Шабаб» часто совершают нападения на силовиков и мирное население африканской страны.