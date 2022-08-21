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Жертвами «Аш-Шабаб» в Сомали стали 15 человек

Другие страны Материалы 21 августа 2022 03:33 (UTC +04:00)
Жертвами «Аш-Шабаб» в Сомали стали 15 человек

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Жертвами атаки террористической организации «Аш-Шабаб» на гостиницу Hayat Otel в столице Сомали, Могадишо стали не менее 15 человек, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщают местные СМИ, в числе погибших -сотрудники охраны и владелец гостиницы Абдурахман Хасан Иман.

Сообщается, что сотрудники охраны гостиничного комплекса вступили в перестрелку с боевиками.

Все ведущие к гостинице дороги перекрыты, прогремело несколько взрывов.

Ответственность за атаку взяла на себя «Аш-Шабаб».

Террористы «Аш-Шабаб» часто совершают нападения на силовиков и мирное население африканской страны.

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