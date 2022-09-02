Более 1,67 млн тонн продовольствия вывезли в августе из украинских портов

Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа, когда началась реализация "продуктовой сделки". Об этом говорится в заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 1 сентября общий объем зерна и другого продовольствия, вывезенного из трех украинских портов, составил 1 677 396 т", - указывается в документе. Согласно данным СКЦ, его эксперты за минувший месяц санкционировали проход в направлении украинских портов 78 судов, 68 судам было разрешено покинуть порты с продовольственным грузом.