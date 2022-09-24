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Филиппины ведут переговоры о покупке топлива и удобрений из России

Другие страны Материалы 24 сентября 2022 08:47 (UTC +04:00)
Филиппины ведут переговоры о покупке топлива и удобрений из России

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Филиппины ведут переговоры о покупке российского топлива и других товаров в соответствии со своими национальными интересами. Об этом президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции", - сказал политик.

Президент отметил, что на фоне антиросийских санкций "политическая сторона вопроса немного щекотливая, но, тем не менее, национальные интересы стоят на первом месте". Он добавил, что страна близка к заключению соглашений с Россией и другими странами.

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