Филиппины ведут переговоры о покупке топлива и удобрений из России

Филиппины ведут переговоры о покупке российского топлива и других товаров в соответствии со своими национальными интересами. Об этом президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции", - сказал политик.

Президент отметил, что на фоне антиросийских санкций "политическая сторона вопроса немного щекотливая, но, тем не менее, национальные интересы стоят на первом месте". Он добавил, что страна близка к заключению соглашений с Россией и другими странами.