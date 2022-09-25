КНДР запустила баллистическую ракету

Власти КНДР в воскресенье осуществили пуск баллистической ракеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

"Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного моря", - приводит Yonhap сообщение южнокорейских военных.​​​​​​

В настоящее время проводится анализ дальности, высоты и скорости полета ракеты, указали в КНШ.

По сведениям телеканала NHK, которые приводит агентство Reuters, северокорейская ракета, вероятно, упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

В субботу агентство Yonhap информировало, что Вооруженные силы Республики Корея обнаружили признаки возможной подготовки КНДР к пуску баллистической ракеты подводных лодок.