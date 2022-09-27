10 человек погибли в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо

По меньшей мере десять человек погибли в понедельник в результате нападения боевиков на колонну снабжения на севере Буркина-Фасо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на заявление военных.

По его данным, колонна снабжения, направлявшаяся в сопровождении военных в город Джибо, подверглась "террористическому нападению" недалеко от города Гаскинде.

"К сожалению, нападение привело к человеческим жертвам и материальному ущербу", - цитирует агентство заявление военных.

Источник в службах безопасности сообщил Франс Пресс, что в результате нападения боевиков погибли 10 человек и "было много раненых".

Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. На севере и востоке страны действуют две террористические группировки: "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства", и "Ансар аль-Ислам".