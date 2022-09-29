Си Цзиньпин предложил Японии выстраивать отношения с КНР с учетом требований новой эпохи

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде поздравительную телеграмму в связи с 50-летием установления дипломатических связей между двумя странами, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Я готов объединить с вами усилия, чтобы сообща мы могли выстраивать китайско-японские отношения в соответствии с требованиями новой эпохи и с учетом ключевых тенденций", - подчеркнул китайский лидер. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение КНР.

Как уточнил Си Цзиньпин, он уделяет большое внимание укреплению контактов с Японией и считает, что 50-я годовщина двусторонних отношений должна стать очередной вехой в развитии добрососедских связей между Пекином и Токио. Он напомнил, что сотрудничество между двумя странами опирается на важные договоренности.

"Мы постоянно углубляем взаимодействия по всем направлениям, что положительно отражается на благосостоянии народов наших стран", - подчеркнул председатель КНР. Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество между Китаем и Японией в таком положительном ключе способствует сохранению мира и развитию в региональном, а также в глобальном масштабе.