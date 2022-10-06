Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо

Лидера захвативших власть в Буркина-Фасо военных капитана Ибрагима Траоре официально назначили на пост президента страны и верховного главнокомандующего вооруженных сил. Об этом в среду сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление властей в эфире государственного ТВ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Патриотического движения за сохранение и восстановление выполняет функции главы государства и верховного главнокомандующего вооруженных сил страны", - говорится в зачитанном в эфире тексте декларации под названием "Основополагающий акт", которая, как указывает AFP, временно заменяет конституцию страны.