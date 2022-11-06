Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В Танзании 19 человек погибли при падении самолета в озеро Виктория

Другие страны Материалы 6 ноября 2022 20:13 (UTC +04:00)
В Танзании 19 человек погибли при падении самолета в озеро Виктория

Читайте Trend в

19 человек погибли в воскресенье при падении пассажирского самолета в озеро Виктория на севере Танзании близ аэропорта города Букоба.

Об этом сообщил премьер-министр страны Касим Маджалива, прибывший к месту крушения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа", - цитирует его танзанийская газета The Citizen. На борту находились 43 человека.

Ранее Танзанийская телерадиовещательная корпорация сообщала о трех погибших. По ее данным, тела погибших извлечены из находящегося в воде самолета.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости