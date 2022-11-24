ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 5% за неделю

Более 2,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 14 по 20 ноября, более 7 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 5%, а количество летальных исходов - на 13%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю был зарегистрирован 2 433 581 случай заражения и 7 802 летальных исхода. Рост заболеваемости по сравнению с предшествующими семью днями (с 7 по 13 ноября) отмечен в Юго-Восточной Азии (плюс 8%) и Америке (плюс 3%). Вместе с тем в Восточном Средиземноморье она снизилась на 22%, в Европе - на 11%, а в Африке - на 9%.

Смертность уменьшилась в Европе (минус 26%), Восточном Средиземноморье (минус 20%) и Америке (минус 11%). В то же время ее рост был зафиксирован на прошлой неделе в Африке (плюс 124%) и ЮВА (плюс 13%).

Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 593 075. Далее следуют Республика Корея (364 536), США (274 067), Франция (186 446) и Китай (158 813). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 202. Далее следуют Япония (702), Китай (476) и Франция (441) и Россия (430), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 23 ноября в ВОЗ поступили сообщения о 635 709 158 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 603 803 умерших. За последние сутки было выявлено 300 498 случаев инфицирования, умерли 738 человек.