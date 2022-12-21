В Японии из-за снегопадов почти 10 тысяч домов остаются без света

По меньшей мере 9,8 тыс. домов продолжают оставаться без света в японской префектуре Ниигата, где в последние дни шли сильные снегопады. Об этом сообщила в среду энергетическая компания Tohoku Electric Power, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Ниигате затруднено движение автомобильного транспорта, поскольку неколько скоростных дорог перекрыты. Также приостановлено движение поездов на нескольких направлениях. К расчистке дорог привлечены бойцы Сил самообороны Японии. Также сообщается об одном погибшем и пяти пострадавших в Ниигате из-за последствий снегопадов.

Образовавшийся в ночь с понедельника на вторник затор на трассе, проходящей через города Касивадзаки и Нагаока в префектуре Ниигата, практически ликвидирован. Там оказались заблокированными более 800 автомобилей. Некоторые из простояли без движения почти сутки.