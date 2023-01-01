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КНДР в ближайшее время запустит первый военный спутник

Другие страны Материалы 1 января 2023 10:57 (UTC +04:00)
КНДР в ближайшее время запустит первый военный спутник

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Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя северокорейского производства, после чего произвести их запуск, сообщает новостное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«В докладе отмечено, что Государственное управление по освоению космоса должно вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, продвигающуюся на завершающем этапе», - сказано в сообщении.

Отмечается, что после создания их собираются сразу опробовать.

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