Президент Венесуэлы назначил нового министра нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник сообщил о назначении новым министром нефтяной промышленности президента государственной нефтегазовой компании PDVSA Педро Рафаэля Тельечеа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я встретился с президентом PDVSA, инженером Педро Тельечеа, которого я назначил новым министром нефтяной промышленности в рамках процесса трансформации отрасли", - написал глава государства в Twitter.

Тельечеа сменил Тарека эль-Айссами, который подал заявление об отставке в понедельник на фоне расследования нарушений в PDVSA. Мадуро принял его отставку и пообещал очистить компанию от коррупции.

Генеральная прокуратура Венесуэлы в воскресенье сообщила о начале антикоррупционного расследования после задержания нескольких госслужащих. По данным ведомства, "расследуемые преступления касаются различных ветвей и уровней власти, вовлечены оказались стратегические для развития страны и правосудия сферы".