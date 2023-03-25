В Канаде заявили об усилении борьбы с иностранным вмешательством в свои дела

Канада в сотрудничестве с другими странами Запада усилит борьбу с иностранным вмешательством в свои дела со стороны других государств. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иностранное вмешательство со стороны авторитарных стран, таких как Китай, Россия, Иран, - это реальный вызов для наших демократий и совершенно неприемлемая вещь. На протяжении последних лет президент и я много раз говорили об этом. Мы, конечно, продолжим работать вместе с нашими союзниками - демократическими странами по всему миру, чтобы обезопасить наши демократические институты от иностранного влияния", - сказал он.

"Мы продолжим сотрудничать и делать все возможное для защиты наших демократий, которые по определению более открыты и более уязвимы для иностранных игроков. Мы будем делать это в политике, бизнесе, в исследованиях, особенно в том, что касается граждан", - добавил Трюдо.