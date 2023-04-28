ООН по-прежнему считает денуклеаризацию Корейского полуострова достижимой

ООН полагает, что полная денуклеаризация Корейского полуострова по-прежнему может быть осуществлена, несмотря на подписание США и Республикой Корея декларации, согласно которой Вашингтон увеличит частоту появления своих стратегических вооружений на юге региона. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем считать, что полная и поддающаяся контролю денуклеаризация Корейского полуострова выполнима", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Вместе с тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, добавил Хак, "вновь призывает все стороны способствовать созданию благоприятных условий для достижения устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова".

В среду по итогам саммита в Вашингтоне лидеры Южной Кореи и США Юн Сок Ёль и Джо Байден приняли декларацию, в которой Сеул подтвердил приверженность принципам нераспространения ядерного оружия, а США обещали обмениваться с союзником информацией о стратегическом и ядерном планировании. Байден также повторил, что любое ядерное нападение на Республику Корея со стороны КНДР приведет к быстрому и сокрушительному ответу. Кроме того, США обещали увеличить частоту появления их стратегических вооружений на юге Корейского полуострова, в том числе направить атомные подводные лодки.