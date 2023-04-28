Япония с 29 апреля отменит антикоронавирусные ограничения на въезд в страну

Власти Японии приняли решение отменить с 29 апреля все действующие из-за коронавируса ограничительные меры при въезде в страну. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 29 апреля отменяются ограничения на въезд, предъявление ПЦР-теста или сертификата о вакцинации больше не потребуется", - объявил генсек кабмина.

В настоящее время при пересечении границы необходимо предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19 или - при отсутствии такового - справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в Японию. Все остальные требования и ограничения, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.

Изначально планировалось, что полная отмена ограничений наступит с 8 мая, однако правительство сдвинуло сроки, поскольку в Японии в конце апреля - начале мая предстоят длинные праздники, которые называются "золотая неделя". В этот период многие жители страны путешествуют. Кроме того, решение властей связано с предстоящим 8 мая пересмотром статуса коронавируса и переводом его в разряд менее опасных вирусов, таких как сезонный грипп.