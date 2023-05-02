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Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

Другие страны Материалы 2 мая 2023 07:11 (UTC +04:00)
Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье планирует прибыть в Южную Корею с двухдневным визитом и встретиться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, сообщает Kyodo, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Будет хорошая возможность откровенно обменяться мнениями о путях развития двусторонних отношений и о быстро меняющейся международной обстановке", - заявил Кисида журналистам.

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что предстоящий визит Кисиды является признаком постепенного "потепления в двусторонних отношениях".

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