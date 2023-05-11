Глава МИД Китая предложил Франции осваивать новые сферы сотрудничества

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече со своей французской коллегой Катрин Колонной предложил непрерывно осваивать новые сферы взаимодействия между странами. Об этом сообщается в четверг на сайте МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китаю и Франции следует поддерживать тесные контакты на высоком уровне, <...> постоянно осваивать новые сферы сотрудничества", - приводится слова Цинь Гана в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что власти КНР заинтересованы в усилении взаимной открытости китайского и французского рынков. Цинь Ган также указал на важность обеспечения надежных цепочек поставок с участием двух стран.

"Необходимо усилить сотрудничество по международным вопросам, сообща противодействовать глобальным вызовам", - добавил министр.

По его словам, Пекин будет неуклонно проводить политику по снятию ограничений во внешнеэкономическом взаимодействии, стимулировать формирование интенсивной модели развития. Цинь Ган отметил, что Китай готов к плодотворному сотрудничеству со всеми странами, чтобы сообща использовать существующие благоприятные возможности.

"Мы всегда рассматриваем Европу в качестве партнера для продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия", - подчеркнул он, добавив, что КНР неизменно поддерживает политическую самостоятельность Евросоюза.