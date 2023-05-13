К побережью Бангладеш приближается мощный циклон

БАКУ /Trend/ - Около полумиллиона человек перемещены в безопасные места на юго-востоке Бангладеш в связи с приближением циклона "Моша", удар которого может оказаться крайне опасным.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в субботу британские СМИ.

Ожидается, что циклон ударит по региону в воскресенье с порывами ветра до 47 метров в секунду и волнами у побережья высотой до 3,5 м. Этот циклон может стать самым сильным в Бангладеш за последние два десятилетия.

Не исключено, что от воздействия циклона может пострадать один из самых крупных в мире лагерей беженцев Cox's Bazar, в котором проживает около миллиона человек.

Аэропорты, расположенные в регионе, закрыты. Рыбакам рекомендовано не выходить в море.