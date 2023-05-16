Оппозиция в Японии внесла проект резолюции о недоверии министру финансов

Депутаты от оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии внесли во вторник в нижнюю палату парламента проект резолюции о выражении недоверия министру финансов Сюнъити Судзуки. Таким шагом они сорвали намеченное на 16 мая принятие в одном из комитетов парламента законопроектов о резком повышении военных расходов страны, сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проект резолюции о недоверии министру в ходе последующего обсуждения будет отклонен голосами находящихся в большинстве депутатов от правящей в Японии коалиции. Однако оппозиция, сообщает телеканал, надеется своим демаршем помешать окончательному принятию в нижней палате в июне законопроектов об источниках финансирования роста военных расходов.

"Мы не можем согласиться с тем, что на увеличение оборонных ассигнований собираются все средства, необходимые в том числе на цели благосостояния и помощь нуждающимся, - заявил 16 мая журналистам глава фракции Конституционно-демократической партии в нижней палате парламента Дзюн Адзуми. - Законопроекты нужно аннулировать, мы всеми силами будем затягивать голосование по этим документам".

Оппозиция выражает особое возмущение тем, что правительство намерено направить на повышение военных расходов часть средств, собранных в виде особого налога с населения на восстановление районов, пострадавших от разрушительного цунами в марте 2011 года.

Правительство Японии ранее приняло решение к 2027 году вдвое увеличить военные расходы и довести их по аналогии со странами НАТО до 2% от валового внутреннего продукта. Предполагается, в частности, создать ракетный потенциал, позволяющий наносить удары по территории потенциального противника.