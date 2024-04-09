Теракт в Иране: погибли шесть полицейских

БАКУ /Trend/ - Сегодня в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана был совершен террористический акт.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По информации, террористы напали на два полицейских автомобиля. В результате 6 полицейских были убиты и несколько получили ранения.

Отмечается, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль".

Напомним, что за последние дни в иранской провинции Систан и Белуджистан произошло несколько террористических актов, в результате которых погибли полицейские и военные.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!