В Москве семь человек пострадали в ДТП со скорой

6 августа 2017 02:52 (UTC+04:00)

Семь человек, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и легковой машины на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, на Авиамоторной улице столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, пострадали семь человек", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости в свою очередь источник в экстренных службах столицы, легковая машина — такси Chevrolet врезалась в карету скорой помощи.

Azernews Newspaper
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