Лавров призвал не допустить эскалации вокруг КНДР

20 октября 2017 12:56 (UTC+04:00)

Москва призывает не допустить эскалации вокруг Северной Кореи, конфликт приведет к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Ее решение (ситуации на Корейском полуострове) требует энергичных дипломатических усилий. Главная задача на нынешнем этапе — предотвратить военный конфликт, который неминуемо приведёт к масштабной гуманитарной, экономической и экологической катастрофе", — сказал он, выступая на конференции по нераспространению.

По словам Лаврова, "все вовлечённые стороны должны проявлять сдержанность".

Он указал, что альтернативы урегулированию проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует.

Призываем ответственных членов международного сообщества поддержать идеи, заложенные в Российско-китайской дорожной карте урегулирования, основные положения которой содержатся в совместном заявлении министров иностранных дел России и Китая от 4 июня", — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия и Китай убеждены, что реализация дорожной карты будет способствовать снижению военной активности и напряжённости на Корейском полуострове, формированию в Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Представители КНДР и США решили не встречаться на конференции по нераспространению
В мире 12:24
Участники Московской конференции по нераспространению обсудят соглашение по Ирану и КНДР
В мире 10:01
США ждут большего прогресса со стороны Китая по проблеме КНДР и торговле
США 00:42
Операция против террористов ИГ в Сирии скоро будет завершена - Лавров
В мире 19 октября 21:36
Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения СБ ООН - Путин
Россия 19 октября 19:54
Саммит ЕС обсудит ситуацию вокруг КНДР и сделку по атому
В мире 19 октября 09:55
КНДР строит новую подлодку, способную нести баллистические ракеты
В мире 19 октября 09:52
Война на Корейском полуострове будет трагедией - Гутерреш
Другие страны 19 октября 00:32
КНДР заявила, что "в любой момент" может начаться ядерная война
В мире 17 октября 14:57
Вашингтон не исключает переговоров с КНДР
США 17 октября 09:26
КНДР готова отказаться от ядерного оружия только после США
США 17 октября 05:47
Евросоюз усилил автономные санкции против КНДР
Другие страны 16 октября 19:48
Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР
В мире 16 октября 16:53
Россия осуждает развитие ядерной программы КНДР
Россия 16 октября 13:50
В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру
Другие страны 15 октября 00:32
Генсек НАТО выступил против военного вторжения в КНДР
В мире 13 октября 16:51
В КНДР произошло землетрясение
В мире 13 октября 11:02
У США есть возможности сбивать ракеты КНДР - Пентагон
США 13 октября 01:55