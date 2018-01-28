В поисках судна "Восток" обследовали 29 тысяч квадратных километров

Поисковая группа обследовала свыше 29 тысяч квадратных километров в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУМЧС РФ по Приморскому краю.



"По состоянию на 28 января на 19.00 хбр (12.00 мск) нарастающим итогом за время поиска обследовано: авиацией - 22910 квадратных километров, судами — 6561 квадратных километров", - говорится в сообщении.

В поисках участвуют 101 человек и шесть единиц техники.

На телефон горячей линии МЧС поступили 622 звонка. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь.

Как ранее сообщалось, в воскресенье поисковая группа ничего не обнаружила. Ночью поиски продолжат суда, утром в понедельник облеты возобновит авиация МЧС.

Рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь 25 января, после того как на нем сработал аварийный радиобуй. Судно направлялось из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области, на борту было 20 человек - уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.

В зоне поисков нашли два спасательных жилета и два круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, он ходит под российским флагом. Порт приписки - Невельск (Сахалинская область).

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