В ходе конгресса нацдиалога по Сирии были созданы два комитета

30 января 2018 18:54 (UTC+04:00)

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи сформировали два комитета - организационный и по наблюдению за выборами - один из них уже начал работу, заявил депутат парламента Сирии Ахмад Кузбари, передает РИА Новости.

"Достигнута договоренность о двух комитетах: организационном и комитете по мониторингу голосования. Один из комитетов начал работу сразу после того, как был сформирован, после того как президиуму конгресса был предоставлен отчёт о его участниках из Сирии и проживающих вне страны", - заявил Кузбари журналистам.

"Другие комитеты, которые предлагается создать, будут обсуждаться после перерыва", - заявил депутат.

Конгресс национального диалога Сирии официально открылся во вторник в Сочи, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия и Индия обсуждают контракт на поставку С-400
Россия 18:06
Главы МИД России и Италии обсудят нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 17:29
Лавров поблагодарил Иран, Турцию и ООН за работу по подготовке конгресса в Сочи
Россия 14:22
Госдеп назвал направление новых антироссийских санкций
США 07:12
МЧС России продолжит поиски "Востока" с помощью самолетов Бе-200
Россия 04:28
Путин обсудил с Нетаньяху сирийское урегулирование
Россия 29 января 19:20
В Санкт-Петербурге столкнулись автобус и троллейбус, есть пострадавшие
Россия 29 января 13:48
Де Мистура прибыл в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога
Россия 29 января 11:13
В рамках операции «Оливковая ветвь» ВС Турции заняли гору Бурсея
Турция 28 января 17:24
Спасатели нашли два плота на месте поисков судна "Восток" в Японском море
Россия 27 января 12:44
Пять человек погибли в результате пожара в Пермском крае
Россия 27 января 06:28
Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Россия 27 января 00:38
Россия не будет выполнять односторонние санкции США в отношении КНДР
Россия 26 января 23:10
Постпред Сирии при ООН обвинил США в поддержке ИГ
Арабские страны 26 января 21:34
Лавров и Де Мистура обсудили подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии
Россия 26 января 19:21
Трамп заявил, что настроен на диалог с Россией
США 26 января 15:39
В Турции конфискованы похищенные в Ираке и Сирии исторические ценности
Турция 26 января 14:47
Россия планирует поставить Турции противопожарные вертолеты
Россия 26 января 12:25