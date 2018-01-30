В ходе конгресса нацдиалога по Сирии были созданы два комитета

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи сформировали два комитета - организационный и по наблюдению за выборами - один из них уже начал работу, заявил депутат парламента Сирии Ахмад Кузбари, передает РИА Новости.

"Достигнута договоренность о двух комитетах: организационном и комитете по мониторингу голосования. Один из комитетов начал работу сразу после того, как был сформирован, после того как президиуму конгресса был предоставлен отчёт о его участниках из Сирии и проживающих вне страны", - заявил Кузбари журналистам.

"Другие комитеты, которые предлагается создать, будут обсуждаться после перерыва", - заявил депутат.

Конгресс национального диалога Сирии официально открылся во вторник в Сочи, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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