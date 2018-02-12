Пассажирский самолёт вынужденно вернулся во Внуково из-за неприятного запаха в салоне

12 февраля 2018 23:45 (UTC+04:00)

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Москвы в Сургут, вынужденно вернулся в московский аэропорт Внуково в связи с неприятным запахом в салоне, сообщили в пресс-службе авиалиний.

«Рейс UT247 Москва-Сургут вернулся во Внуково из-за неприятного запаха в салоне. Наземные службы не обнаружили никаких неисправностей. «ЮТэйр» готовит к вылету резервный борт», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом представитель Внукова сообщил, что 135 пассажиров ждут в терминале А решения авиакомпании о доставке в аэропорт назначения, а также отметил, что самолёт вылетел в 20:09, а вернулся в 20:32.

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