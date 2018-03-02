На севере Петербурга произошла стрельба

Один человек убит, еще один ранен в результате стрельбы в четверг вечером на севере Санкт-Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

"В полицию поступило сообщение о хлопках. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Обнаружен труп мужчины, еще один мужчина госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в 22:46 мск четверга сотрудник автозаправки на улице Сикейроса сообщил о выстрелах, а на улице увидел два тела и вызвал скорую помощь. Задержанных нет.

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