РЖД ввели скидку на транзитные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан

16 марта 2018 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ввело 45-процентную скидку на транзитные перевозки зерна в вагонах инвентарного парка из Казахстана по маршруту Кигаш (российско-казахстанская граница) - Самур (российско-азербайджанская граница).

Об этом сообщает издание РЖД-Партнер со ссылкой на протокол заседания правления ОАО.

Отмечается, что соответствующие изменения в ставки Тарифной политики железных дорог стран СНГ на перевозки грузов в международном сообщении вступили в силу с 1 марта и действуют по 31 декабря 2018 года включительно. Они применяются при условии освобождения РЖД от платы за пользование подвижным составом железнодорожных администраций, задействованных в данных перевозках.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОПЕК назвала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 20:40
Транспортные проекты Азербайджана и Ирана могут стать частью инициативы «Один пояс и один путь» - Чарльз Стивенс
Политика 19:33
Какие банки в Азербайджане будут работать на праздник Новруз? (СПИСОК)
Бизнес 19:29
Азербайджан и Иран обсудили совместную разработку месторождений на Каспии
Энергетика 18:56
Азербайджан исключает возможность реэкспорта своей продукции под видом армянской
Бизнес 18:26
Посольство России в Израиле тщательно проверит списки избирателей
Израиль 18:13
Серж Саргсян - главный лавочник Армении
Армения 16:19
Младен Иванич: Босния и Герцеговина заинтересована в участии в ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 16:16
Иран обеспокоен насилием в Восточной Гуте
Политика 16:05
Лавров: РФ, Иран и Турция считают гуманитарные вопросы в САР приоритетными
Россия 15:40
На саммите РФ, Ирана и Турции согласуют подходы к урегулированию в Сирии
Россия 15:37
Бакинский форум - площадка для обмена опытом мирового уровня - президент Молдовы
Политика 14:09
Главы МИД России, Ирана и Турции могут встретиться в Анкаре
Турция 12:41
Российский посол рассказал, когда дипломаты покинут Великобританию
Россия 12:35
EgyptAir возобновит полеты между Каиром и Москвой
Россия 12:27
На оккупированных территориях Азербайджана погиб в ДТП армянский военнослужащий
Нагорно-карабахский конфликт 12:27
Турция ожидает значительного увеличения турпотока из России
Турция 12:00
Лавров рассказал о решающей фазе политического урегулирования в Сирии
Россия 11:43