РЖД ввели скидку на транзитные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ввело 45-процентную скидку на транзитные перевозки зерна в вагонах инвентарного парка из Казахстана по маршруту Кигаш (российско-казахстанская граница) - Самур (российско-азербайджанская граница).

Об этом сообщает издание РЖД-Партнер со ссылкой на протокол заседания правления ОАО.

Отмечается, что соответствующие изменения в ставки Тарифной политики железных дорог стран СНГ на перевозки грузов в международном сообщении вступили в силу с 1 марта и действуют по 31 декабря 2018 года включительно. Они применяются при условии освобождения РЖД от платы за пользование подвижным составом железнодорожных администраций, задействованных в данных перевозках.

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