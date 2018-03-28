Глава "Росатом": Строительство АЭС в Египте намечено начать в 2020 году

28 марта 2018 17:47 (UTC+04:00)

Начало строительства Россией АЭС "эд-Дабаа" в Египте намечено на 2020 год, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

"Если привязываться к графику, запущенному 11 декабря (2017 года) президентами (РФ и Египта), это ориентировочно 2020 год", — сказал Лихачев. "Хотя (подготовительная) работа уже, естественно, на площадке идёт", — добавил он.

Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Росатом сдал все документы для лицензии на строительство АЭС "Аккую"
Россия 17:50
В Петербурге загорелся автосалон
Россия 17:23
Управляющую ТЦ "Зимняя вишня" арестовали на два месяца
Россия 15:45
Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках
Россия 13:52
Россия приветствует переговоры лидеров Китая и КНДР
Россия 13:37
Министр обороны Ирана примет участие в конференции по безопасности в Москве
Политика 12:30
Спецпосланник генерального секретаря ООН посетит Москву
Россия 12:21
МЧС России назвало окончательное число жертв пожара в Кемерове
Россия 11:09
Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 76
Россия 10:06
Главы МИД России и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества
Кыргызстан 10:05
Люксембург отозвал посла в Москве для консультаций
Европа 10:02
МИД Афганистана призвал США и Россию не превращать страну в место для конфронтации
Узбекистан 27 марта 20:45
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово
Китай 27 марта 19:38
Мэй направила письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово
Европа 27 марта 18:57
Граждан Египта, не пришедших на президентские выборы, оштрафуют
Арабские страны 27 марта 18:05
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
Россия 27 марта 17:58
"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры по расторжению газовых контрактов
Энергетика 27 марта 17:03
В ближайшее время откроются авиарейсы из китайского Нанкина в Москву и Хельсинки
Бизнес 27 марта 16:52