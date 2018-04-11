Путин: РФ готова к взаимодействию с Италией с учетом ее председательства в ОБСЕ

Россия готова к активизации взаимодействия с Италией с учетом ее председательства в ОБСЕ в этом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, передает ТАСС.

"Российская сторона готова к активизации взаимодействия с Италией по международным вопросам, в том числе с учетом ее председательства в ОБСЕ в этом году", - сказал он.

Путин отметил, что у Москвы и Рима накоплен значительный опыт совместной работы в самых разных областях. "Знаем, что итальянский бизнес заинтересован в наращивании торгово-экономических связей с нашей страной, реализуются перспективные проекты в авиастроении, химической, газоперерабатывающей и других отраслях промышленности", - добавил он.

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