Глава МИД РФ посетит Китай

21 апреля 2018 12:16 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Китай 23-24 апреля проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на повестке дня стоит обсуждение подготовки визита президента России Владимира Путина в китайский Циндао, ряд двухсторонних и международных вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечает МИД, визит Лаврова приурочен к заседанию совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"В Пекине он проведет переговоры с членом Госсовета, Министром иностранных дел КНР Ван И, планируется встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году – визиту президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием совета глав государств ШОС в июне в городе Циндао", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Кроме того, в МИД добавляют, что российский и китайский министры "обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, положение дел в Афганистане, проблематику сохранения многосторонних договоренностей по иранской ядерной программе, взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК".

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что во второй половине года планируется проведение в России 23-й регулярной встречи глав правительств двух стран, которую предварят заседания пяти межправкомиссий на уровне вице-премьеров:. Кроме того, намечено проведение очередного раунда двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также по вопросам взаимодействия в сфере безопасности, правопорядка и юстиции.

"Россия и Китай придерживаются близких или совпадающих подходов к большинству международных проблем и намерены и дальше тесно координировать свои внешнеполитические шаги. Наши страны выступают за формирование более справедливого и устойчивого полицентричного мироустройства, базирующегося на принципах солидарности и общности интересов всего человечества, взаимовыгодного сотрудничества между странами на прочной правовой основе", — отмечается в комментарии.

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