Россия будет выполнять СВПД до тех пор, пока это делают другие участники

Москва будет выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий до тех пор, пока их придерживаются все остальные участники соглашения по иранскому атому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Продолжим выполнять свои обязательства по СВПД до тех пор, пока это делают другие участники", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Если США и евротройка договорятся об интерпретации отдельных положений документа, оставляем за собой право поступить аналогично", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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