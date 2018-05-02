В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Авенат-Эль-Кабира провинции Алеппо и Телль-Сиккин-Сарут провинции Хама по выдаче 890 продовольственных наборов. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3,8 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2509.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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