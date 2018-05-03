Лавров: Восстановить доверие с ЕС из-за санкций непросто

3 мая 2018 10:15 (UTC+04:00)

Восстановить доверие между Россией и Европейским союзом, подорванное введением антироссийских санкций, будет непросто, но время способствует восстановлению связей между Москвой и Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама", передает РИА Новости.

"Существуют различные оценки ущерба. Называются различные цифры. При этом главная потеря, на наш взгляд, заключается в утрате доверия, восстановить которое будет весьма непросто", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, во что России обходятся санкции и чего они стоят Европе.

"Россия себя от Европы не отделяет, не закрывается. Думаю, что время объективно работает на восстановление связей Россия-ЕС на благо наших народов, во имя стабильности и процветания европейского континента", — добавил глава МИД РФ.

По его словам, любые односторонние меры экономического давления не только нелегитимны с точки зрения международного права, но, как показывает практика применения, — нерезультативны.

Как отметил Лавров, санкции США, которые были "подхвачены" затем ЕС в качестве инструмента давления на Москву, не привели к смене внешнеполитического курса России и не заставили отказаться от того, что РФ считает правильным и справедливым. В условиях санкций экономика РФ адаптировалась к давлению и обратила их последствия в свою пользу, сказал глава МИД России.

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