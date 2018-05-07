В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США

7 мая 2018 15:00 (UTC+04:00)

Подготовка к саммиту КНДР-США идёт интенсивно и планомерно, содержательная часть созвучна с "дорожной картой" РФ и Китая, в Москве считают риторическими приемами последний обмен заявлениями между США и КНДР, не склонны преувеличивать их значение, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я бы не преувеличивал значение применяемых риторических приемов, мы это видели многократно и в прошлом. Главнее, что процесс подготовки ко встрече на высшем уровне, как мы понимаем, идёт в обеих столицах достаточно планомерно и интенсивно. Важно, что содержательная часть этого процесса очень перекликается и очень созвучна тому, что предложено в российско-китайской дорожной карте", — сказал Рябков РИА Новости.

"Мы желаем, конечно, позитивного завершения этих усилий и выхода на понимание, которое откроет реально дорогу к денуклеаризации Корейского полуострова, но сейчас начинать спекулировать по поводу того, что означает обмен этими риторическими ударами, уколами было бы крайне несвоевременно и вредно для проводимой работы", — подчеркнул он.

Россия и Китай предложили план "двойного замораживания" для решения северокорейской проблемы. Он предусматривает мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР с одной стороны, и на проведение в регионе учений Южной Кореи и США, с другой. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающие неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

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