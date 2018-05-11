В Минобороны РФ подтвердили, что КНДР в сентябре провела ядерное испытание

11 мая 2018 10:46 (UTC+04:00)

Северная Корея в начале сентября 2017 года действительно провела ядерное испытание, оно было зафиксировано российскими военными специалистами, сообщил в интервью РИА Новости начальник Службы специального контроля (ССК) министерства обороны РФ полковник Игорь Токарев.

КНДР 3 сентября 2017 года заявила об успешном испытании заряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что примерно в 10 раз больше мощности американской атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

"Факт проведения 3 сентября 2017 года в КНДР подземного испытания ядерного устройства, в несколько раз превосходящего ранее испытанные по мощности, подтвержден данными сейсмического мониторинга", — сказал Токарев.

"В ходе проведенного ядерного испытания произошел выброс в атмосферу радиоактивных продуктов. Во взаимодействии с Воздушно-Космическими Силами нами были отобраны пробы воздуха, которые были подвергнуты тщательному анализу техническими средствами специального контроля. Результаты анализа дополнительно подтвердили, что было проведено ядерное испытание", — добавил начальник ССК.

Служба специального контроля, созданная 13 мая 1958 года, входит в состав 12-го Главного управления МО РФ — центрального органа военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ. Под управлением ССК функционирует и развивается система дальнего обнаружения ядерных испытаний.

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