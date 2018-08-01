Лавров и глава МИД Катара подтвердили стремление наращивать двустороннее сотрудничество

Министры иностранных дел России и Катара Сергей Лавров и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обменялись в среду поздравительными телеграммами по случаю 30-летия установления дипотношений между странами и подтвердили настрой наращивать двустороннее взаимодействие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

"Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение поступательным развитием российско-катарского политического диалога, наращиванием торгово-экономического взаимодействия и гуманитарных контактов. Подтверждено обоюдное стремление Москвы и Дохи к дальнейшему укреплению многопланового двустороннего сотрудничества, отвечающего долгосрочным интересам России и Катара", - отметили в дипведомстве.

24 июля канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй распространила сообщение по итогам ее переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в котором отмечалось, что они пришли к согласию в том, что взаимодействовать с Россией необходимо с позиций силы и единства. Однако в официальном заявлении Дохи по итогам встречи это не упоминалось. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это лишь часть британской антироссийской кампании, солидарность с которой катарские дипломаты отвергают.

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