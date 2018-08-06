Россия способна выдержать любые новые санкции США

6 августа 2018 12:33 (UTC+04:00)

Экономика России в состоянии выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, предложенный недавно законодателями США, считает аналитик Moody's Кристин Линдоу, передает РИА Новости.

Как пояснила аналитик в интервью агентству Bloomberg, предпринятые Россией меры по сокращению вложений в казначейские бумаги США и снижению зависимости от доллара сделали экономику страны менее уязвимой к угрозе более масштабных ограничений. Эксперт агентства Moody's считает, что сейчас Россия готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США.

В минувший четверг группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

Линдоу полагает, что санкции вряд ли будут распространены на российский госдолг после того, как американский минфин предупредил, что это может дестабилизировать глобальные рынки. "Считаю, что "Русал" стал для них уроком, что нужно очень внимательно следить за тем, насколько далекоидущими могут оказаться последствия. Думаю, эффект оказался масштабнее, чем они ожидали", — сказала Линдоу.

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