Глава Пентагона считает, что не только РФ могла вмешиваться в американские выборы

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключает, что не только Россия, как утверждает Вашингтон, но и другие страны могли вмешиваться в американские президентские выборы 2016 года. Его слова приводятся в пресс-релизе оборонного ведомства, опубликованном во вторник, пишет ТАСС.

"Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но совершенно точно, что Россия, пытались оказать влияние на ход голосования и испортить избирательный процесс", - заявил глава Пентагона.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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