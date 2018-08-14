Лавров назвал результативность Каспийского саммита "абсолютно рекордной"

14 августа 2018 20:01 (UTC+04:00)

Результативность встречи "каспийской пятерки" в Казахстане, итогом которой стало подписание конвенции о статусе Каспийского моря и ряда межправительственных соглашений, является абсолютно рекордной для всех межкаспийских переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошел саммит лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ - конвенция о статусе Каспийского моря.

"Президенты пяти стран, в ходе своих заявлений для прессы, дали самые высокие оценки. Звучали слова "историческое" и "эпохальное" событие. Это не преувеличение. Работа шла практически 22 года, это было непросто. Поначалу сталкивались прямо противоположные точки зрения, море это или озеро… В итоге возобладал настрой на то, чтобы договориться", - сказал Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента республики Казахстан.

По словам министра, решающее значение имеет то, что принятая на саммите в Актау Конвенция определила правовой статус Каспия и заложила основы для окончательного согласования пока еще не решенных вопросов.

Кроме того, благодаря Конвенции появился "абсолютно универсальный базис для рассмотрения любых вопросов сотрудничества на Каспии", отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что не менее важным результатом саммита являются межправительственные соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству и транспорту, межправительственное соглашение по предотвращению инцидентов на Каспийском море и три межправительственных протокола - по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и сотрудничеству пограничных служб.

"Результативность этого мероприятия абсолютно рекордная для всех межкаспийских переговоров", - констатировал глава российского МИД.

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