Путин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время

15 августа 2018 07:59 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем, передает Интерфакс со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Я подтверждаю, что готов встретиться с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двухсторонних отношений и важные проблемы региона", - цитирует ЦТАК телеграмму, направленную российским руководителем Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

В телеграмме Путина также говорится, что он "удовлетворен тем, что отношения между двумя государствами носят дружественный и конструктивный характер", сообщает северокорейское агентство.

Со своей стороны лидер Северной Кореи направил телеграмму Владимиру Путину, в которой говорится, что совместная борьба против японского милитаризма в годы Второй мировой войны является "крепкой основой" дружественных отношений между двумя странами и способствует их дальнейшему развитию в современных условиях, сообщил ЦТАК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Госдепе заявили, что переговоры США и КНДР по денуклеаризации идут в верном направлении
США 01:44
В Сирии российские военные в августе сбили 16 беспилотников
Россия 14 августа 23:26
Индия назначила нового посла в России
Россия 14 августа 21:45
Российский эксперт жестко ответил на популистские выпады в армянских СМИ
Точка зрения 14 августа 18:16
Сеул намерен обсудить на саммите в Пхеньяне денуклеаризацию КНДР
Другие страны 14 августа 17:48
Путин в среду встретится с президентом Туркменистана
Россия 14 августа 16:18
Лента новостей
НПЗ в Туркменбаши объявил международный тендер
Туркменистан 08:42
Турция повысила пошлины на ряд товаров из США
Турция 08:38
Президент Южной Кореи назвал условие для экономической интеграции с КНДР
Другие страны 08:23
МИД КНР приветствовал намерение Южной Кореи и КНДР провести межкорейский саммит
Китай 07:27
Консорциум ICGB о предстоящих соглашениях по проекту транспортировки азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
Метеорологи предупредили о возможности сильного извержения вулкана в Японии
Другие страны 06:46
Lockheed Martin получила $2,9 миллиона на оповещающие о ракетах спутники
США 06:21
В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart
США 05:45
В Мексике похитили избранного депутата парламента
Другие страны 05:03