Володин анонсировал заседание межпарламентской комиссии России и Ирана

18 августа 2018 23:37 (UTC+04:00)

Заседание большой межпарламентской комиссии России из Ирана состоится 5-6 сентября в Волгограде, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

"Встреча состоится 5-6 сентября в Волгограде, в рамках этой встречи пройдёт заседание нашей большой межпарламентской комиссии", — заявил Володин журналистам в субботу. Спикер ГД также напомнил, что межпарламентская комиссия высокого уровня будет сформирована и с турецкими коллегам.

Ранее Володин заявлял, что депутаты Госдумы планируют провести в Волгограде заседание большой межпарламентской комиссии с коллегами из Ирана в начале сентября.

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