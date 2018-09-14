Банк России повысил ключевую ставку

Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора, передает РИА Новости.

В текущем году Центробанк снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне заявила, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году сильно снизилась и теперь он ожидается в 2019 году. Нейтральную ключевую ставку при целевой инфляции в 4% Центробанк оценивает в 6-7%, то есть на 2-3 процентных пункта выше таргета.

На прошлой неделе Набиуллина заявила, что ЦБ видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании, однако появились факторы и в пользу повышения.

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