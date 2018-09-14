Банк России повысил ключевую ставку

14 сентября 2018 14:44 (UTC+04:00)

Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора, передает РИА Новости.

В текущем году Центробанк снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне заявила, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году сильно снизилась и теперь он ожидается в 2019 году. Нейтральную ключевую ставку при целевой инфляции в 4% Центробанк оценивает в 6-7%, то есть на 2-3 процентных пункта выше таргета.

На прошлой неделе Набиуллина заявила, что ЦБ видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании, однако появились факторы и в пользу повышения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза
Россия 15:25
Германия намерена участвовать в восстановлении Сирии только под эгидой ООН
Европа 14:41
Посол Узбекистана в России назначен главой "Узбекнефтегаза"
Узбекистан 13:26
Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию
Турция 12:29
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:09
Узбекистан и РФ впервые открыли регулярное прямое автобусное сообщение
Узбекистан 11:55
Лента новостей
Де Мистура провел в Женеве консультации с "малой группой" по Сирии
Арабские страны 15:54
Президент Ильхам Алиев: Наша сильная политическая воля не позволяет, чтобы Азербайджан был втянут в какие-то авантюры
Политика 15:52
Генштаб Турции распространил информацию об уничтожении свыше 50 террористов РПК
Турция 15:50
Чемпионат "Формулы-1" продолжится ночным этапом в Сингапуре
Другие страны 15:45
Адриано Челентано и Орнелла Мути показали бакинцам безумную любовь (ФОТО)
Культура 15:39
Назначен новый представитель ВОЗ в Азербайджане
Общество 15:30
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос
Израиль 15:30
Вышел в свет очередной номер журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана»
Туркменистан 15:28
В Азербайджане выявлено около 50 фактов загрязнения Каспия
Общество 15:27