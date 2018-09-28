Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Узбекистан

28 сентября 2018 11:45 (UTC+04:00)

Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан готовится, он в высокой степени подготовки, заявил пресс-секретарь государства Дмитрий Песков, сообщает в пятницу РИА Новости.

"Визит в Узбекистан действительно находится в достаточно продвинутой стадии подготовки. Мы сделаем соответствующее объявление", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном посещении главой государства республики в октябре этого года.

Напомним, в июне в ходе беседы Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в китайском Циндао, где проходил саммит ШОС, назывались планы российского лидера посетить Узбекистан в октябре. В сентябре премьер-министры России и Узбекистана обсудили повестку предстоящего визита Путина в азиатскую республику.

Министерство внешней торговли Узбекистана накануне сообщило, что встреча Мирзиеева и Путина состоится в Ташкенте 18-19 октября. Кроме того, по данным ведомства, в рамках официального визита российского президента состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.

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