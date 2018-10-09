В районе Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

9 октября 2018 08:08 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали у Курильских островов, сообщили РИА Новости во вторник в сахалинском филиале геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник в 10:14 (02:14 мск) у тихоокеанского побережья Курильских островов. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 45,6 градуса северной широты и 150,9 восточной долготы. Это в 166 км юго-западнее необитаемого острова Симушир. Глубина гипоцентра составила 119 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По информации собеседницы агентства, землетрясение жители населенных пунктов на Курилах не ощутили.

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