Россия и Египет подпишут договор о стратегическом партнерстве

16 октября 2018 14:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о запланированном на среду подписании российско-египетского договора о стратегическом партнерстве, передает во вторник РИА Новости.

"Завтра в Сочи будут переговоры с Вашим коллегой — президентом (России Владимиром) Путиным, будет подписан фундаментальный договор о стратегическом партнерстве", — обратился глава российского правительства к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси на переговорах в подмосковной резиденции в Горках.

По мнению Медведева, этот документ станет "новым этапом в развитии российско-египетских и без того дружественных отношений".

Глава кабинета министров РФ отметил, что у России и Египта "особые, привилегированные отношения", и назвал Египет "ключевым партнером" Москвы на Ближнем Востоке и в Африке.

Президент Египта считает, что "отношения между странами на протяжении более 70-ти лет развивались очень динамично".

"Та помощь, которую российская сторона оказала Египту, остается в памяти и в сердцах египетского народа, который помнит, как в 50-60-е годы прошлого века было создано множество промышленных проектов в Египте с помощью российского государства", — заверил президент Египта. Он уверен, что "об этом необходимо говорить постоянно", потому что "есть молодое поколение, которое этого не видело".

По мнению ас-Сиси, "как и в прошлом столетии, Россия поддержала Египет и "в один из самых сложных периодов современной истории, когда в 2014 году страна оказалась в очень сложной ситуации, когда государство могло рассыпаться". "Россия поддержала нашу страну в этот сложный период. Мы всегда это помним и никогда не забудем. Россия занимает очень большое место в сердцах египтян", — заверил он.

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