Медведев заявил, что Россия готова к диалогу с ЕС по целому ряду вопросов

20 октября 2018 14:27 (UTC+04:00)

Россия готова к сотрудничеству с европейскими странами по целому ряду вопросов, включая санкции, по существующим каналам диалога. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает в субботу РИА Новости.

"Что же касается того, должны ли мы что-то менять, или наши европейские партнеры должны что-то менять — для этого и существуют каналы диалога по всем вопросам, по самым острым вопросам, которые сегодня находятся в повестке дня. Эти вопросы мы все знаем, это и европейский вопрос, и ближневосточный вопрос, и целый ряд других вопросов. Мы открыты для такого сотрудничества", — заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

Медведев сообщил, что на переговорах со своим бельгийским коллегой они отметили, что в области сельского хозяйства "целый ряд возможных сфер сотрудничества между Россией и Бельгией" из-за санкций и ответных ограничительных мер РФ "оказывается заблокированным".

Премьер заявил, что отказ от санкций — это взаимовыгодное дело. "Если это нужно европейским коллегам, они сами должны с этой инициативой выйти", — отметил Медведев и подчеркнул, что подобные решения позволят улучшить экономический климат на всем европейском континенте.

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